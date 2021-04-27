Україна очікує отримати у травні майже 1 млн доз вакцини Pfizer, - Степанов

Поставки відбуватимуться в межах механізму COVAX і за контрактом.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо Pfizer із двох джерел. Перше - це COVAX - 473 тис. доз. Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах від 17 до 18 травня. Також у травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer отримати приблизно також 500 тис. доз. Буде використовуватися згідно з планом вакцинації в категоріях груп ризику для людей, які старші 60 років, або людей, які мають супутні захворювання", - розповів Степанов.

Також міністр розповів, коли чекати нової поставки китайської вакцини CoronaVac.

"До речі, ми сьогодні отримали підтвердження, зокрема від посла Китаю в Україні, що такі 500 тис. доз вакцини мають прибути в Україну до 30 квітня" - сказав він. За матеріалами Цензор.НЕТ