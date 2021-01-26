Україна очікує перші 200 тисяч доз вакцини від COVAX - Шмигаль

Україна найближчим часом очікує першу партію вакцини проти COVID-19 від глобального фонду COVAX в обсязі від 200 тисяч доз.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вакцинація розпочнеться в лютому. Незабаром Україна отримає 1 мільйон доз вакцини... Зараз буде якраз перша поставка від COVAX в обсязі від 200 тисяч доз, аби розпочати негайну вакцинацію першої хвилі", - сказав Прем'єр.

Він наголосив, що вакцини вистачить усім, хто захоче зробити щеплення протягом цього року.

"У нас сьогодні контрактів вже більше ніж на 30 мільйонів доз на підписанні та підписано, тому всі черги згідно з чітким планом вакцинування будуть дотримані, вся інфраструктура підготовлена", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що в Україні буде як безкоштовна, так і платна вакцинація від коронавірусу.

"Національний план передбачає 5 етапів вакцинації, обов'язкової для лікарів, для військових, які несуть службу на передовій. Другий етап також включає військових ЗСУ, Національну поліцію, всі групи ризику. До 5-го етапу є можливість вакцинуватись безкоштовно, це буде добровільна справа. Також буде можливість вакцинуватись платно у компаніях, які завезуть вакцину", - розповів очільник уряду.

За його словами, план передбачає вакцинацію 50% населення протягом 2021- 2022 років.

Як повідомлялося, Президент Зеленський заявив, що Україна очікує на надходження найближчим часом першого мільйона доз вакцини проти COVID-19від провідної міжнародної компанії.

У січні Кабінет Міністрів визначив британське агентство Crown Agents оператором закупівлі вакцин від COVID-19 для України. Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом підписати договір зі ще одним постачальником COVID-вакцин.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що на комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа.