Україна отримає нову партію вакцини AstraZeneca, але не індійського виробництва

Україна у квітні 2021 року у межах глобальної ініціативи COVAX має отримати 360 тисяч доз вакцини AstraZeneca, виробленої у Південній Кореї, повідомляє МОЗ.

У МОЗ пояснили, що вакцина AstraZeneca (Covishield) виробництва Інституту сироватки крові Індії та вакцина виробництва південнокорейської компанії SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) є повністю ідентичними та взаємозамінними.

Людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 індійською вакциною Covishield, можна робити друге щеплення південнокорейською вакциною.

"Водночас експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними. Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac", - пояснили в МОЗ.

Оскільки в Україні збільшили інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca, щеплення другою дозою вакцини має розпочатись не раніше середини травня 2021 року, додали в відомстві.

Кампанія з вакцинації населення проти COVID-19 почалася в Україні 24 лютого. Щеплення роблять вакциною AstraZeneca/Covishield, 500 тисяч доз якої доставили з Індії.

Україна мала отримати наступні партії вакцини Covishield, але Індія тимчасово призупинила її експорт, щоб задовольнити внутрішній попит.

Також Україна планує робити щеплення вакцинами Pfizer-BioNTech, Novavax та CoronaVac. Першу партію препарату CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech привезли 25 березня. Нею мали робити щеплення здебільшого маломобільним людям. Утім, про початок щеплення китайською вакциною поки не повідомляли.

За матеріалами The Village Україна