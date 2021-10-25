Україна отримає обладнання для транспортування й ефективного зберігання вакцин від COVID-19, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України в партнерстві з UNICEF Ukraine та за фінансової підтримки уряду США оновлює холодове обладнання для транспортування і тимчасового зберігання вакцин від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

"Для задоволення нагальних потреб USAID надає 2,8 мільйона доларів, які будуть спрямовані ЮНІСЕФ на закупівлю прекваліфікованого ВООЗ обладнання пасивного охолодження для безпечного та ефективного транспортування та тимчасового зберігання вакцин у закладах первинної медичної допомоги та при їхньому використанні мобільними бригадами", - сказано в повідомленні .

30 вересня ЮНІСЕФ доставив першу партію холодового обладнання, включаючи 2700 термосумок, в яких вакцини від COVID-19 можуть зберігатися за температур від +2 до + 8 °C.

Всього планується доставити:

- 5643 термоконтейнери

- 8100 термосумок

- 197 730 холодоелементів

- 27 486 пристроїв температурного моніторингу

За підтримки USAID обладнання отримають 3100 пунктів щеплень, 1034 з яких працюють на базі закладів первинної медичної допомоги, і 800 мобільних бригад.

Надалі це обладнання можна буде використовувати для транспортування і зберігання вакцин, передбачених національним календарем профілактичних щеплень.