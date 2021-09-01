Україна отримає від США інноваційні ліки проти COVID-19

Україна в межах співробітництва з урядом США отримає інноваційні ліки проти COVID-19. Про це 1 вересня заявив глава Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба відомства.

Гуманітарна допомога, еквівалентна вартість якої становитиме майже $20 млн, надійде найближчим часом, її буде розподілено по регіонах України. Домовленості про надання цієї допомоги було фіналізовано під час візиту президента України Володимира Зеленського у США.

"Уряд США спільно з компанією-виробником в якості гуманітарної допомоги надасть нам інноваційні ліки проти COVID-19. Вони вже зареєстровані FDA (Управління США із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. - "ГОРДОН") і рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу, особливо за наявності ризику переходу у важку форму", - пояснив Ляшко.

В Україну привезуть 20 тис. флаконів "Бамланівімабу" (Bamlanivimab) і 40 тис. флаконів "Етесевімабу" (Etesevimab). Препарати вже транспортують в аеропорт для доправлення в Україну.

"Діють вони безпосередньо на вірус - препарати зв'язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникнення у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих із коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потрапляння в лікарню", - сказав міністр. За матеріалами Гордон.