Україна отримала від Польщі 650 тис. доз COVID-вакцини AstraZeneca.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише 0372.ua.

"Дякую уряду Польщі та Президенту Анджею Дуді за підтримку та гуманітарну допомогу, надану нашій країні в рамках боротьби із COVID-19. 650 тис. доз вакцин AstraZeneca вже розвезено у регіони", - написав Ляшко.

За словами міністра, найближчими днями також доставлять у медичні заклади засоби індивідуального захисту, апарати ШВЛ, кисневі концентратори та кардіомонітори.

"Вірю, що спільними зусиллями здобудемо незалежність від пандемії у всьому світі", - сказав Ляшко.