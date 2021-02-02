Україна перейде до адаптивного карантину - Степанов

Міністерство охорони здоров'я винесе на розгляд уряду постанову про перехід країни до адаптивного карантину.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Щодо до повернення до звичайного життя. Згідно з нашою стратегією ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Ми зробили розрахунки і відповідно найближчим часом винесемо на засідання Кабінету Міністрів цю постанову. На сьогодні, наприклад, по тих показниках, які були по рівнях захворюваності, у нас немає жодної адміністративної територіальної одиниці, яка була б у червоній зоні", - сказав Степанов.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 223 879 осіб, за останню добу - виявлено 2394 нові випадки коронавірусу.