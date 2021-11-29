Україна посилила вимоги в'їзду із семи країн Африки - "ковідний" список можуть розширити

Особи, які прибувають з деяких країн Південної Африки і перебували там протягом семи з чотирнадцяти останніх днів, проходитимуть обов'язкову самоізоляцію.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляється на сайті Офісу Президента.

Значна увага на нараді була приділена заходам з протидії можливому поширенню в Україні штаму коронавірусу "Омікрон", який викликає важчий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані у молодих людей, зокрема студентів університетів.

Як повідомив Президентові Володимиру Зеленському міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністерство вже розробляє заходи для запобігання зараженню українців новим штамом. Так, громадяни України, які побували в країнах, де виявлено "Омікрон" - у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, - мають пройти самоізоляцію після повернення на батьківщину.

"Вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. Прийнято рішення не пускати на територію України без проходження 14-денної самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений", - зазначив Ляшко.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що українські громадяни, які наразі перебувають у вказаних країнах, мають уважніше ставитися до стану свого здоров'я, дотримуватися протиепідемічних вимог і негайно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів хвороби.

Крім того, під час наради наголосили, що в Україні четвертий тиждень поспіль покращується динаміка показників захворюваності на COVID-19.

Як доповів главі держави Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, станом на сьогодні, в Україні - 421 699 активних хворих, що на 100 тисяч менше, ніж три тижні тому.

Найбільше недужих наразі в Одеській та Херсонській областях, найкраща ситуація - у Кіровоградській та Донецькій.

Під час наради було зазначено, що в Україні шостий тиждень поспіль зберігається високий рівень вакцинації - щотижня проводиться близько 1,6- 1,7 млн щеплень.

Глава держави наголосив, що темпи вакцинації українців потрібно нарощувати, допоки щеплення не отримає більшість населення країни.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби зафіксовано 5804 випадки зараження коронавірусом. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 3 427 827 осіб, з них одужали 2 920 714, померло 85 414.

За матеріалами Укрінформ.