Україна та Угорщина підпишуть угоду щодо взаємного визнання документів про освіту

Україна та Угорщина підпишуть найближчим часом угоду щодо взаємного визнання документів про освіту й наукові ступені. Про це йшлося під час візиту заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви до Угорщини та зустрічі з дипломатичним радником Прем'єр-міністра країни Яношем Баллою, передає УНН.

"Співрозмовники позитивно оцінили регулярні двосторонні контакти між представниками влади України та Угорщини, а також продовження діяльності відповідних підгруп міжвідомчої робочої групи з питань освіти. Відзначено наміри сторін підписати найближчим часом Угоду про взаємне визнання документів про освіту й наукові ступені між Україною та Угорщиною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на початку зустрічі представники обох країн обговорили розвиток безпекової ситуації на сході України. Зокрема, Жовква відзначив триваючі порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань, наслідком яких є збільшення кількості загиблих українських військових.

Також сторони відзначили погіршення ситуації в окупованому Росією Криму, зокрема стосовно системних порушень прав людини. Жовква ознайомив співрозмовника з ініціативою Президента України Володимира Зеленського щодо створення Кримської платформи.

Окрему увагу під час зустрічі приділили реалізації європейських прагнень України. Ігор Жовква поінформував співрозмовника про основні пріоритети України у відносинах з ЄС, зокрема в контексті підготовки до 23-го Саміту Україна - ЄС. Серед цих пріоритетів важливе місце посідає визнання європейської перспективи України. У зв'язку з цим співрозмовники продовжили обговорення проекту відповідної двосторонньої політичної декларації.

Відносини України і Угорщини впродовж останніх років є напруженими.

Угорщина з вересня 2017 року ветує рішення в НАТО, що стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні. Так, Угорщина так і не зняла своє вето на зустрічі Комісії Україна- НАТО.