Україна уклала договір з Pfizer на постачання 10 млн доз вакцини проти коронавірусу, - Зеленський

Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 млн доз вакцини проти COVID-19

Про це повідомляє ОПУ.

"Сьогодні дуже важливий день для України і для українців - ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою - в мене з ним була розмова 8 лютого - він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це", - наголосив Зеленський. За матеріалами Еспресо TV