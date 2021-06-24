Україна вводить обов'язкове тестування на кордоні для туристів із 4 країн

Уряд України з 23 червня вводить на кордоні обов'язкове тестування на коронавірус громадян, які прибули з Індії, Великобританії, Росії та Португалії, повідомив МОЗ України.

Зазначається, що рішення набуде чинності з 25 червня. На цей момент документ ще не опублікований на сайті уряду.

Такі заходи влада вирішила вжити через те, що в зазначених державах поширюється більш небезпечний штам коронавірусу, який отримав назву "Дельта".

В Україні станом на 23 червня виявили два випадки захворювання на цей різновид коронавірусу.

Перевірку громадян на кордоні будуть виконувати методом експрес-тестування. При цьому МОЗ не уточнює, чи буде тестування платним чи безплатним, що буде з людиною в разі виявлення позитивного результату, і чи потрібно буде робити аналіз тільки громадянам України чи й також іноземцям.

З 17 червня уряд дозволив громадянам України та іноземцям з посвідкою на проживання в'їжджати в Україну без тестів, оскільки в країні рівень епідеміологічної небезпеки понизили до зеленого.

Іноземцям та особам без громадянства для в'їзду в Україну потрібно пред'явити медичну страховку і один з трьох документів: довідку про тестування на коронавірус методом ПЛР, тест на антиген коронавірусу або сертифікат про вакцинацію. За матеріалами avianews.com