Україна закриває в'їзд із низки країн Африки, де зафіксовано омікрон

Кабінет міністрів запровадив тимчасові обмеження на в'їзд в Україну громадян низки південноафриканських країн для протидії розповсюдженню штаму коронавірусу омікрон. Нові правила набирають чинності з опівночі 3 грудня.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 2 грудня.

"Щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу в Україні, сьогодні приймемо постанову, якою буде заборонено в'їзд українським кордоном іноземним громадянам з країн, де зафіксовано поширення нового штаму. Це ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Зімбабве, Набімія та низка інших африканських країн", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому для українців, які повертаються з цих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію на 14 діб.

Відповідно до ухваленого рішення обмежено в'їзд до країни громадян ПАР, Республіки Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівства Лесото, Королівства Есватіні, Республіки Мозамбік, Республіки Малаві.

Раніше Міністерство закордонних справ оприлюднило рекомендації громадянам України у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу омікрон. МЗС порадило українцям наразі утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Нагадаємо, новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2 виявили у Ботсвані та ПАР минулого тижня. Варіант B.1.1529, який отримав назву омікрон, відрізняється незвично високою кількістю мутацій.

Новий варіант ковіду виявили вже в європейських країнах, Ізраїлі, США, Австралії та Канаді.

У зв'язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з південної Африки.

Попри це, президент Південно-Африканської Республіки заявив, що його країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через омікрон. Тамтешні медики кажуть, що наразі не фіксують ускладнень у пацієнтів з новим штамом ковіду. За матеріалами LB.ua