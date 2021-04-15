Україна запропонувала Ізраїлю провести третій етап випробувань вакцини - посол Корнійчук

Українська сторона пропонує Ізраїлю провести третій етап випробувань вакцини в Україні з подальшим виробництвом на її потужностях. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євгеній Корнійчук у Facebook.

"Ізраїль закінчує другий етап випробувань своєї вакцини від COVID-19 у середині літа. Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини зокрема й на наших потужностях", - написав він.

За його словами, Ізраїль поки вивчає цю пропозицію, але посол сподівається, що її сприймуть позитивно.

Випробування вакцини обговорювали під час візиту до Ізраїлю української делегації на чолі з віцепрем'єр-міністром - міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим і за участю заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, керівника Офісу президента Андрія Єрмака і його заступника Ігоря Жовкви.

Контекст: Після початку пандемії коронавірусу Ізраїль почав розробляти власну вакцину BriLife. Доклінічні випробування вакцини на тваринах розпочали в березні 2020 року й завершили наприкінці жовтня. У листопаді Ізраїльський інститут біологічних досліджень, підлеглий міністерству оборони Ізраїлю, дістав дозвіл на перехід до етапу тестування на людях, повідомляло агентство Reuters.

Планували, що якщо результати тестування на добровольцях будуть успішними, країна може випустити власну вакцину вже влітку 2021 року.

Згідно з інформацією в міжнародній базі даних клінічних випробувань, що є в розпорядженні Національної медичної бібліотеки США, запланована дата первинного завершення випробувань - 1 травня 2021 року, остаточно завершити дослідження планують 1 червня 2022 року.

Водночас міністерство охорони здоров'я країни активно робило щеплення вже наявними вакцинами від світових виробників, переважно Pfizer. Зараз в Ізраїлі один із найвищих показників вакцинації у світі: із приблизно 9 млн осіб населення країни другу дозу вакцини дістало вже 56% людей, згідно з інформацією МОЗ Ізраїлю, станом на 15 квітня 2021 року понад 4,9 млн осіб дістали дві дози вакцини проти коронавірусу, 5,3 млн - одну дозу.

Ізраїль почав масову вакцинацію 19 грудня 2020 року. Першим щеплення зробили прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху.

У січні Нетаньяху заявляв, що Ізраїль першим у світі вийде з епідемії COVID- 19 завдяки особливій домовленості із Pfizer, яка дала змогу отримати глобальне постачання вакцини. Згідно з домовленістю, Ізраїль стане "глобальною моделлю швидкої вакцинації країни" для компанії-виробника. Як розповів в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" медичний директор Першого медцентру Тель-Авіва Юрій Раньков, зараз в Ізраїлі зняли практично всі обмеження, відкрили торговельні центри й ресторани, які рік не працювали у зв'язку з пандемією коронавірусу.

За матеріалами Гордон.