Україна запроваджує третю дозу COVID-вакцини для медиків

В Україні запроваджують ревакцинальну дозу щеплення проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини - Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.

Таке рішення МОЗ ухвалило своїм наказом 2849. Під час розробки наказу враховувались відповідні рекомендації ВООЗ та офіційна позиція Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує робити щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19 людям із проблемами зі здоров'ям, а також тим, хто щепився інактивованими вакцинами.