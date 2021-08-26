Українці не можуть отримати COVID-сертифікати в "Дії": що кажуть розробники

Українці зіткнулися з проблемою, коли вони не можуть отримати COVID- сертифікат за допомогою мобільного застосунку "Дія".

Про це йдеться у коментарях на play.google.com.

За словами користувачів, часто під час спроби отримати COVID-сертифікат, додаток просто видає попередження про помилку та закривається. Через це рейтинг застосунку обвалився до 3 балів з 5 можливих.

Однак, у коментарях розробники застосунку порекомендувати українцям повторно авторизуватись у програмі.

"Радимо натиснути кнопку "Вийти", авторизуватися через BankID повторно та пройти фотопідтвердження. Якщо ви раніше вже створювали Дія.Підпис, радимо видалити його та створити повторно. Будемо вдячні, якщо повідомите нам про результат", - повідомили розробники.

Також українцям порекомендували поцікавитись, чи їхній сімейний лікар вніс у базу дані про вакцинацію. Як отримати COVID-сертифікат в "Дії"

Аби отримати електронний COVID-сертифікат, необхідно: встановити додаток "Дія"; перейти в розділ "Послуги", бо на відміну від паспортів та водійських прав, COVID-сертифікат - це послуга.

Потрібно надіслати запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат. Бо це медична інформація і вона не буде відображена, якщо не зробити запит та електронний підпис.

У порталі "Дія" вказано, що послуга "COVID-сертифікат" знаходиться в стадії розробки.