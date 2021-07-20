Українці отримують фейкові листи нібито від ДБР: нова афера шахраїв (фото)

Українців попереджають про нову аферу шахраїв. Вона полягає у тому, що вони відправляють листи з домену правоохоронних органів.

Як повідомив Анатолій Остапенко, лист від шахраїв отримав Олександр Безман.

Так, у ньому йшлося про те, що колишня дружина американського підприємця Джеффа Безоса дарує людям по 100 мільйонів доларів.

Цікаво, що цей лист був відправлений з робочої пошти ДБР.

"Є звісно вірогідність, що працівники Державне бюро розслідувань займаються скамом з робочої пошти", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники здійснюють підміну адреси відправника, на адресу в зоні .gov.ua, щоб в одержувача складалось враження, що лист відправлено з державної установи.

Фото: шахраї використовують домен ДБР (facebook.com/anatoliy.ost)

У коментарях користувачі розповідають по схожі листи, які вони отримували.

Це не скам, а багатоходова, але хто ж в це повірить!;

Треба дивитися вихідні дані пошти. Нещодавно схоже розсилали нібито від імені поліції;

Хороші у них там спеціалісти працюють. Навіть банальний SPF, DKIM і т.д. часу прописати немає.

За матеріалами РБК-Україна