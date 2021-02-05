Українці перейдуть на електронні трудові книжки

Верховна Рада на засіданні 5 лютого у другому читанні ухвалила законопроєкт щодо переходу на електронні трудові книжки.

Урядовий законопроєкт підтримали 265 депутатів, повідомляє Економічна правда.

Протягом 5 років відбудеться перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника. У цей час можна використовувати як паперову трудову книжку, так й електронну форму уже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність.

Відомості про трудову діяльність відтепер вносяться працівником і роботодавцем з накладання кваліфікованого електронного підпису у вигляді сканованих копій трудової, довідок тощо.

Після внесення роботодавець зобов'язаний видати оригінал паперової трудової книжки працівникові на руки під підпис.

Також цим законопроєктом запроваджується можливість автоматичного призначення пенсії зі збереженням за особою права відстрочення виходу на пенсію. Водночас, зазначається, що у разі перенесення призначення пенсії та продовження перебування у трудових відносинах, розмір пенсії підвищуватиметься на 0,5-0,75 %.