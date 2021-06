Українці завалили соцмережі УЄФА гаслом "Героям слава!" після історії з формою збірної

Після рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонити використання гасла "Героям слава!" на формі збірної, українці просто завалили соцмережі союзу коментарями з таким гаслом, передає УНН.

Так, своєрідний флешмоб зачепив офіційні сторінки УЄФА в Instagram, Facebook і Twitter. Там майже під кожним недавнім постом тепер можна побачити чимало коментарів: "Слава Україні - Героям слава!" та "Glory to Ukraine! Glory to the Heroes!".

ЗМІ повідомили, що УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з нової форми слоган "Героям слава".

Як повідомив УНН керівник пресслужби УАФ Ярема Городчук, Українська асоціація футболу веде переговори з Союзом європейських футбольних асоціацій через це рішення.

Російський футбольний союз (РФС) напередодні відправив листа до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), в якому заявив, що нова форма збірної України для Євро-2020 порушує правила організації. В екіпіровці нашої національної команди з окупованих Кримом знайшли політичні мотиви.

Раніше повідомлялося, що Союз европейських футбольних асоціацій (УЄФА) схвалив форму збірної України для виступу на чемпіонаті Європи

На вихідних глава Української асоціації футболу представив нову форму збірної України, в якій команда проведе Євро-2020. Головною особливістю форми стало визначення меж України - включно з Кримом. Також на футболках форми вишите гасло "Слава Україні! Героям слава!".

На нову форму збірної України з футболу відреагували в Росії - зокрема, прессекретар МЗС РФ Марія Захарова.

Нову екіпіровку збірної України прокоментували і в Кремлі. Зокрема, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль виходить з того, що всі аспекти чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) регулюються УЄФА.

Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня. У групі C збірна України зіграє з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією.