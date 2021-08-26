Українців чекає робоча субота

Для працівників з п'ятиденним робочим тижнем субота, 28 серпня, буде робочою. У цей день потрібно буде відпрацювати за понеділок, 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду.

Раніше Кабінет міністрів України переніс робочий день з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня. Це було зроблено для створення сприятливих умов святкування Дня Незалежності, який випадав на вівторок. Таким чином, в Україні було чотири вихідні дні поспіль - з 21 по 24 серпня.

У 2021 році в Україні робочий день будуть 250 з 365 календарних днів. Водночас в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.