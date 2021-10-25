Українцям по-новому будуть нараховувати штрафи

Міністерство соціальної політики ініціює зміни в методиці визначення розмірів штрафів для громадян. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу Дом.

За її словами, зміни передбачають, що розміри штрафів тепер не будуть прив'язані до прожиткового мінімуму.

Лазебна зазначила, що розмір прожиткового мінімуму повинен бути більше, тому вирішили змінити методологію визначення розміру штрафів, щоб людям не довелося платити занадто багато.

"Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань: тільки пенсія і мінімальна зарплата. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат", - пояснила Лазебна.

За словами міністра, за участю експертів був розроблений комплекс змін в законодавство, щоб внести заплановані зміни. Зараз відповідні законопроєкти знаходяться в парламенті.

"Вийшло 4 законопроєкти. Один про методологію, другий про відв'язку, далі - про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали", - додала вона.

18 жовтня 2021 року в пілотних регіонах України запустили Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Мінцифра розраховує, що система дозволить заощадить бюджету до 11 млрд грн щорічно.

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Портал також дає інформацію про вартість та перелік необхідних документів. За матеріалами LIGA.Бізнес