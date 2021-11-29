Українцям презентували 7 нових послуг на порталі Дія

Сьогодні, 29 листопада, о 13.00 відбулося Онлайн-презентація нових послуг на порталі Дія.

Субсидії - друга за популярністю держпослуга після зміни місця реєстрації. Раніше, щоб оформити субсидію, треба було йти у ЦНАП, заповнювати заяву, приносити купу папірців або ж навіть їхати до райцентру. Зараз достатньо подати заяву на порталі Дія та підписати своїм КЕП. Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. Крім того, субсидія на більшість видів послуг ЖКГ буде продовжуватися автоматично, якщо у людини протягом року нічого не змінилося. Призначення та перерахунок пенсій

Для призначення та перерахунку пенсії необхідно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надсилати заявку. Процес максимально автоматизований, щоб кожен міг це зробити. Також скоротили кількість документів, полів для заповнення та час на очікування. Треба зазначити, який вид пенсії ви хочете отримувати та яким чином - на банківську карту чи у відділенні пошти. Далі заявка потрапить на розгляд у Пенсійний фонд автоматично. ОК-5, ОК-7, витяг з реєстру застрахованих осіб та довідка про доходи пенсіонера

ОК-5 та ОК-7 9 - довідки про ваш трудовий та страховий стаж бувають потрібні при оформленні на роботі, або для призначення пенсії, при нарахуванні лікарняних. Тепер їх можна згенерувати на порталі Дія. Те саме стосується і витягу з Реєстру Застрахованих Осіб та довідки про доходи пенсіонера. У декілька кліків ви можете отримати всю актуальну інформацію. На порталі Дія не треба буде подавати ніяких додаткових папірців. Необхідна довідка сформується та надійде на вашу електронну пошту. За матеріалами /vgoru.org