Україні вдалось збити хвилю коронавірусу: Степанов зробив заяву

В результаті комплексу карантинних дій Україні вдалось збити хвилю коронавірусу. В країні зменшується кількість нових випадків COVID-19.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, і карантин вихідного дня, і жорсткі обмеження з січня дали результат.

"Ви бачите, що у нас падає кількість людей, які хворіють щодня. Ми досягли серйозної стабілізації. Ми були в змозі досягти й досягли - нам вдалось збити на початковій стадії хвилю поширення коронавірусу, яка потенційно мала була початись після новорічних свят", - заявив він.

За його словами, оцінити результати локдауну можна після закінчення жорстких обмежень. За матеріалами РБК-Україна.