Українських заробітчан вакцинуватимуть на кордоні з Польщею
Українських заробітчан, які їдуть в Польщу, вакцинуватимуть від коронавірусу на польсько-українському кордоні препаратом Johnson&Johnson.
Про це повідомляє Wirtualna Polska.
На прикордонних переходах в Підкарпатському воєводстві бажаючим потрапити до Польщі будуть пропонувати однодозову вакцину Johnson & Johnson.
"Ми вже щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших контрольно- пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист", - заявив професор Станіслав Мазур, керівник медичного центру Medyk в Жешуві.
Нагадаємо, Польща планує у травні-червні поставити в Україну 1,2 мільйона доз вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca. За матеріалами Прямий канал.