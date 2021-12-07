Український фільм "Погані дороги" потрапив до лонг-листа премії "Оскар"

Фільм української режисерки Наталії Ворожбит "Погані дороги" увійшов у кваліфікаційному списку претендентів на 94-й Оскар в категорії INTERNATIONAL FEATURE FILM. Про це повідомили у Держкіно, передає УНН.

Зазначається, що у списку стрічок, які допущені до розгляду на здобуття 94- ї премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук / The Academy, ще два фільми, що створені за участі українських кінематографістів: Словаччина цьогоріч висунула на здобуття "Оскара" картину "Цензорка" / 107 Mothers / Cenzorka, а Швейцарія - фільм "Ольга / Olga".

Щодо кінострічки Наталії Ворожбит, то вона складається з п'яти новел про мешканців Донбасу, чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування. П'ять розбитих доріг - п'ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних. Виробництво здійснила кінокомпанія "Kristi Films" за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Промокампанія фільму підтримана Держкіно.

Фільм режисера Петера Керекеша "Цензорка" спільного виробництва Словаччини, України та Чехії розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка, і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто. Стрічку створено за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Стрічка Елі Граппа "Ольга" створена у співвиробництві Швейцарії, Франції та України. У фільмі йдеться про українську гімнастку, що має зробити складний життєвий вибір, доки в її країні відбувається Євромайдан. Стрічку знято в Україні за участі кінокомпанії Pronto Film.

Всього в кваліфікаційному списку в категорії INTERNATIONAL FEATURE FILM - стрічки з 93 країн. Шорт-лист із 15 фільмів претендентів на "Оскар" буде оприлюднено 21 грудня 2021 року.

Вручення премії Американської кіноакадемії відбудеться 27 березня в Голлівуді, трансляцію урочистої церемонії побачать глядачі з понад 200 країн.

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Містер Ландсбергіс" про лідера руху за незалежність Литви здобув головний приз на фестивалі документального кіно IDFA 2021 у Нідерландах.