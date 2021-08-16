Український літак забрав із Кабула громадян п'яти країн - Кулеба

Україна з Кабула евакуювала своїх громадян і громадян іще чотирьох держав. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter у ніч на 16 серпня.

"Український літак, який перебував в Афганістані, забрав із Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Зараз вони в безпеці. Україна не кидає своїх і допомагає іншим. У разі подальших звернень, зробимо все для допомоги співвітчизникам і іноземцям у біді", - написав він.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що всього евакуювали приблизно 80 осіб, зокрема вісьмох українців. Раніше він повідомляв, що з Кабула забрали понад 30 громадян України.

"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком усього вивезли майже 80 осіб, зокрема вісьмох українців і громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що все вже в безпеці", - написав президент. За матеріалами Гордон.