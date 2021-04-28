Укргідрометцентр попередив про заморозки 28-го і 29 квітня

Укргідрометцентр попередив про заморозки в Україні 28-го і 29 квітня. Про це повідомляють на сторінці гідрометцентру у Facebook.

"Уночі 28 квітня - сильні заморозки в повітрі 0...-5 °C (II рівень небезпечності, "помаранчевий"), у південно-східній частині країни - заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 °C (I рівень небезпечності, "жовтий")", - ідеться в повідомленні.

Також 29 квітня в Україні, окрім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0...-5 °C (I рівень небезпеки, "жовтий").

"У Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки в повітрі 0...-3 °С (II рівень небезпечності, "помаранчевий")", - ідеться в повідомленні.

Контекст:26 квітня в Київській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській та деяких інших областях України раптово випав сніг. Синоптики прогнозували, що до кінця тижня в Україні потеплішає, але можливі дощі.

За матеріалами Укрінформ.