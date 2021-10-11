Укрзалізниця поновила міжнародне сполучення з Польщею

Прикордонники Львівського загону забезпечили прикордонний контроль перших пасажирів відновленого міжнародного залізничного сполучення з Польщею.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Укрінформ.

Як зазначається, швидкісним поїздом "Київ - Львів - Перемишль" до Польщі попрямував 101 пасажир.

Контроль здійснювався під час руху потяга між станціями "Львів" - "Мостиська-2". Такий самий порядок оформлення застосували й до пасажирів зворотного рейсу.

"Наразі до Польщі попрямували переважно українці, серед пасажирів були лише двоє громадян Польщі та один - Грузії, а першим зворотним рейсом в Україну прибули п'ятеро іноземців з Нідерландів, Німеччини та Польщі. Усі надані для перевірки сертифікати про вакцинацію подорожніх були дійсними", - зазначили у ДПСУ.

Відсьогодні поїзд курсуватиме щоденно.

АТ "Укрзалізниця" з 10 жовтня поновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею.

Міжнародне залізничне сполучення було припинене Кабінетом Міністрів України у березні 2020 року у зв'язку із запровадженням карантинних заходів для боротьби з пандемією COVID-19.

Укрзалізниця у червні 2021 року почала відновлювати міжнародне залізничне сполучення. Вже курсують поїзди до Австрії, Угорщини, Словаччини та Молдови.