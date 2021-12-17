"Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів на новорічні свята (графік)

Додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Херсона, Одеси, Ужгорода, Харкова, Львова і назад

"Укрзалізниця" у зв'язку з підвищеним попитом призначила шість додаткових поїздів, які курсуватимуть на новорічні свята. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Херсона, Одеси, Ужгорода, Харкова, Львова і назад.

Список додаткових поїздів:

№266/265 Київ-Херсон, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;

№222/221 Херсон-Київ, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;

№123/124 Київ-Одеса, відправлення з Києва 31 грудня, з Одеси – 1 січня.

№239/240 Київ-Ужгород, відправлення з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 та прибуття до Ужгорода о 12:09. У зворотному напрямку з Ужгорода поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14: 45.

№170/253 Київ-Харків, відправлення з Києва 31 грудня о 13:50 та прибуття до Харкова о 22:20. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва прибуватиме о 8:28.

№173/192 Київ-Львів, відправлення з Києва 31 грудня о 6:57, до Львова прибуває о 16:58. Зі Львова відправлення 31 грудня о 23:19 та прибуття до Києва о 6:26.

В «Укрзалізниці» також уточнили, що до свят призначили не лише додаткові поїзди, а й збільшили періодичність, а також додали більше вагонів і продовжили маршрути окремих рейсів для ряду найпопулярніших напрямків.

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