Укрзалізниця змінила розклад руху деяких поїздів

"Укрзалізниця" тимчасово скоротила кількість рейсів до Західної України та періодичність курсування поїздів Київ - Шостка і Київ - Черкаси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Укрзалізниця на квітень 2021 року внесла низку змін до розкладу руху поїздів далекого сполучення у зв'язку з низьким попитом на перевезення під час карантину. Укрзалізниця прийняла рішення тимчасово скасувати кількість рейсів до Західної України:

з 13 квітня - No 29/30 Київ - Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11-25 квітня - 2%);

з 13 квітня - No 5/6 Ужгород - Херсон, (6 вагонів з 10, населеність з 11 по 25 квітня - менше 1%);

з 14 квітня - No 243/244 Київ - Рахів, (11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня - 7%).

Також із причин економічної необґрунтованості з цього тижня змінюється періодичність курсування поїздів:

No 773/774 Київ - Шостка: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;

No 781/782 Київ - Черкаси: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.

У компанії підкреслюють, що щоденно моніторять пасажиропотік і готові миттєво відновлювати рейси на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону. Також в Укрзалізниці наголошують на наявності широкого вибору альтернативних рейсів, зокрема до 15 поїздів на день різного класу у львівському напрямку, та нагадує, що у випадку скасування рейсу пасажирові повертається повна вартість квитка.

Крім того, вже заплановані додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень. Їх призначення залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

Так, вже додані до розкладу поїзди No 77/78 Харків - Маріуполь, No 119/120 Львів - Запоріжжя, No 719/720 Харків - Київ, а також збільшено періодичність курсування поїзда No 19/20 Попасна - Київ (по парних днях тижня). За матеріалами Укрінформ.