"Укрзалізниця" зупиняє продаж квитків до Івано-Франківщини через спалах коронавірусу

З 26 лютого "Укрзалізниця" зупинить продаж квитків на потяги, які прямують в Івано-Франківську область і назад.

Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

Обмеження триватимуть до 12 березня через спалах коронавірусу на Івано- Франківщині.

Також повідомляється, що УЗ разом із Міністерством інфраструктури розробляють механізм, аби пасажири, які раніше купили квитки в цих напрямках, могли безпечно дістатися до місць призначення.

Пасажири зможуть повернути квитки та отримати назад повну вартість квитка. 24 і 25 лютого всі потяги прямуватимуть за розкладом.