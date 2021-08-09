Умань готується до приймання хасидів в умовах пандемії

В Умані завершують підготовку до безпечного приймання паломників-хасидів для цьогорічного святкування юдейського нового року - Рош га-Шана.

Як передає Укрінформ з посиланням на Міністерство охорони здоров'я, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Зараз епідеміологічна ситуація в Україні, високі рівні охоплення вакцинацією у світі та своєчасна підготовка до цього святкування дозволяє прийняти паломників, окрім цього й мешканці Умані активно вакцинуються - особливо це стосується працівників готельно-ресторанної сфери", - зазначив Кузін.

Свято відбудеться на початку вересня. Для того, аби підготуватися до масових заходів, уже підписана постанова головного державного санітарного лікаря No6 від 28.07.2021 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час здійснення міжнародного паломництва іноземними громадянами на території України на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)". Вона містить базові протиепідемічні вимоги до маскового режиму, температурного скринінгу, особливостей пасажироперевезення.

"Наприклад, під час перевезення вірян організованими групами, автомобільним чи залізничним транспортом перевізник має організувати температурний скринінг усіх паломників та осіб, що їх супроводжують. До перевезення не допускатимуться працівники та учасники перевезення, у яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру понад 37,2°C або ознаки респіраторних захворювань", - зауважили у МОЗ.

Вхід на територію компактного скупчення паломників та місць паломництва буде дозволений за умови використання засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот, після вимірювання температури безконтактним термометром.

Для безпеки, зменшення ризиків інфікування та чіткої навігації паломників МОЗ мобілізувало багатьох партнерів. Уже зараз виробляються інформаційні матеріали для роздачі в аеропортах та в місті Умань. Очікується доставлення 50 тисяч експрес-тестів. Товариство Червоного хреста України залучило волонтерів з України та Ізраїлю для тестування паломників. Центр громадського здоров'я виділив 19 тис. антисептиків та 190 тис. масок, найближчим часом їх доставлять до Умані.

"Ми робимо все можливе, щоби в'їзд та перебування паломників на території України були безпечними як для місцевих громадян, так і для тих, хто приїде. Наголошую, що саме вакцинація є єдиним ефективним способом запобігти тяжкому перебігу COVID-19 та смерті", - наголосив Кузін.

У березні Україна та Ізраїль домовились про об'єднання зусиль для покращення інфраструктури Умані та розвитку міста як міжнародного центру паломництва хасидів.