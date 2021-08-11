Уряд продовжує адаптивний карантин до 1 жовтня

Уряд продовжує адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 1 жовтня 2021 року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації й адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року", – сказав він.

За словами прем'єра, поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізацій важких хворих на коронавірус.

Зараз в Україні діє адаптивний карантин, коли існують чіткі індикатори, які дозволяють оцінити поточну епідемічну ситуацію. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, в червоній зоні буде дозволено працювати окремим закладам, якщо працівники будуть мати Covid-щеплення. Наприклад, музеям, кінотеатрам, школам.