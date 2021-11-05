Уряд змінив умови отримання ковід-сертифікатів для перехворілих

З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати цифровий COVID-сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90-ти діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в "жовтій" та "червоній" зонах карантину.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі.

Документ не згенерується, якщо діагноз було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році.

При цьому обов'язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ - завантажити сертифікат не зможуть.

Відповідні зміни були схвалені Урядом 4 листопада.

"На сьогодні у нас понад 400 тисяч українців хворіють на COVID-19 і мають підтверджений лікарем діагноз. Для них ми запускаємо новий вид документу - цифровий COVID-сертифікат на підставі одужання. Згенерувати його буде можливо в застосунку або на порталі Дія через 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 в електронній системі охорони здоров'я. Документ буде доступним для генерації та чинним протягом 90 днів. Отримати його можна буде не більше двох разів на рік за наявності підтвердженого і внесеного лікарем в електронну систему діагнозу COVID-19", - прокоментувала заступниця міністра з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Новий COVID-сертифікат буде двох видів: внутрішній - для використання всередині країни в умовах "жовтого" та "червоного" рівнів епіднебезпеки; та міжнародний - для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна.

Нагадаємо, з 1 листопада у "Дії" запустили бета-тестування COVID- сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Наразі в застосунку також доступні міжнародний, "жовтий" та "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. "Жовтий" сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. Міжнародний та "зелений" діють 365 днів. За матеріалами LB.ua