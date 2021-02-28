Усі охочі цього року зможуть прищепитися від COVID-19, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що до кінця року всі охочі зможуть зробити щеплення від коронавірусу. Також він повідомив, що Україна вже має контракти на 30 мільйонів доз вакцин.

Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

Він зазначив, що вакцинація відбувається відповідно до національного плану. Від початку старту цієї кампанії в країні прищепилася вже 3141 особа. Прем'єр також повідомив, що Україна уклала контрактів на отримання понад 30 мільйонів доз вакцини.

"І ми продовжуємо переговори. Всі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це - наш шлях повернення до звичного життя", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що наступного тижня в Україні планують представити новий проєкт, який дозволить записуватись в лист очікування на вакцинацію через додаток або вебпортал "Дія". За його словами, це допоможе уникнути черг і "заповнення зайвих папірців".Що відомо За даними МОЗ, з початку вакцинації в Україні щеплення від COVID-19 отримала 3 141 людина.

За матеріалами UA: Суспільне Новини