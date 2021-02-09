Усі українці отримають доступ до вакцини до кінця 2021 року - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує надати 100% громадян України доступ до антикоронавірусної вакцини ще до кінця 2021 року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов програми "Свобода слова" на ICTV.

"Ми хочемо для 100% населення забезпечити доступ до вакцини від COVID-19 до кінця 2021 року, - зазначив він.

Степанов нагадав, що у МОЗ розроблено Національний план вакцинації, де максимально чітко прописані всі етапи вакцинаційної кампанії та логістика.

"На першому етапі ми вакцинуємо 367 тисяч осіб. Ми очікуємо початок вакцинації з 15 лютого, теоретично це може бути 15-16 лютого. Після 15 лютого - це не означає 1 березня, - додав міністр.

Раніше в ВООЗ заявили, що Україна буде включена в першу чергу постачання вакцин від COVID-19 в рамках глобальної ініціативи COVAX. За матеріалами Слово і Діло.