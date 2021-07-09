Усі вакцини, якими роблять щеплення проти коронавірусу, є ефективними, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що всі вакцини, якими щеплюють українців проти коронавірусу зараз, є ефективними.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі ТСН.
Ляшко запевнив, що будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від тяжкого та середнього перебігу коронавірусу.
"Повірте мені - найкраща вакцина та, яка є у вашого сімейного лікаря. Не піддавайтеся на маркетингові пастки, які говорять, що якась вакцина краще працює. Будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від тяжкого та середнього перебігу коронавірусу", - наголосив Ляшко.
Як приклад він навів країни, де сьогодні поширений коронавірус штаму "Дельта", а саме - Велику Британію та Іспанію.