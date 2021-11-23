Ускладнення під час COVID-19. МОЗ розповіло, як розпізнати тромбоз - список симптомів

Розпізнати тромбоз, одне з ускладнень при коронавірусній хворобі COVID-19, можна за кількома симптомами. Про це йдеться у публікації МОЗ у Facebook.

У МОЗ пояснюють, що тромбоз - це стан, при якому в судинах утворюються згустки крові, вони можуть бути як у венах, так і в артеріях. Найчастіше тромби формуються в глибокій вені ноги, вони можуть пересуватися судинами та потрапляти в легені, де викликають тромбоемболію легеневої артерії (ТІЛА). Тромбоз глибоких вен та ТІЛА можуть потенційно призвести до смерті.

У тромбозу є такі симптоми:

- біль та/або чутливість в ікрі або стегні;

- Набряк ноги, стопи або кісточки;

- почервоніння та/або помітна зміна кольору тіла.

Для ТІЛА характерні такі симптоми: задишка, прискорене дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення та втрата свідомості.

Як повідомляють у МОЗ, зараз з'являється все більше наукових підтверджень, що у хворих на COVID-19 можуть порушуватися функції згортання крові та виникнення тромбів. МОЗ закликає не зволікати та вакцинуватися від COVID-1 9.

У відомстві також називають інші фактори ризику виникнення тромбів : куріння, вживання протизаплідних таблеток, варикоз, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вагітність, вживання алкоголю, тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозу в сім'ї.

19 жовтня повідомлялося, що у 8-й міській клінічній лікарні Львова за тиждень тричі ампутували кінцівки хворим на коронавірус, у яких розвинувся тромбоз. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.