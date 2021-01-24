В Харькове флешмобом почтили память Кернеса

Церемония поминовения умершего 17 декабря 2020 года Харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоялась на сороковой день после его смерти у его могилы на Аллее почетных граждан на городском кладбище No2 в Харькове, передает Укринформ, со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Семья и родственники мэра, руководители Харьковского городского совета, главы районных администраций, директора коммунальных предприятий возложили цветы к могиле Геннадия Кернеса. Также во время церемонии прошел поминальный молебен.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов после церемонии заявил, что команда мэра готова продолжить все проекты, которые были начаты при его жизни.

Вечером в городе прошел автомобильный флешмоб в память Кернеса. В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" - символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.

Фото мероприятия обнародовали пресс-служба Харьковского городского совета и Терехов в Фейсбуке.

Как сообщал Укринформ, 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" умер от осложнений, связанных с коронавирусом, харьковский городской голова Геннадий Кернес.

23 декабря Кернес после отпевания в харьковском Благовещенском кафедральном соборе похоронен на 2-м городском кладбище.