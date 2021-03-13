В Херсонской области попрощались с убитой 7-летней Марией Борисовой

В субботу, 13 марта, в селе Счастливое Херсонской области прощались с 7- летней Марией Борисовой. Девочку нашли мертвой после четырех дней поисков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Тело девочки подбросили в недострой возле дома, где она жила. Экспертиза установила, что она погибла в день исчезновения. А убил ее, убеждены в полиции, один из местных. Четверо суток он хранил тело, наблюдал за поисками, а возможно и принимал в них участие.

Все село уже неделю живет в страхе. Родители не выпускают детей на улицу, ведь преступник до сих пор на свободе. Правоохранители снова и снова опрашивают местных мужчин. О вероятных подозреваемых пока не сообщается.

"Это кропотливая работа, которая требует пошагово реализации. Поэтому это сейчас проходим, кого-то повторно, кого-то в третий раз, в четвертый раз. Отобрали ряд образцов для проведения молекулярной экспертизы определения профиля ДНК", - сообщил начальник отделения полиции No2 Херсонского городского управления полиции Вадим Ковальчук.