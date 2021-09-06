В Ізраїлі заговорили про четверту дозу COVID-вакцини

В Ізраїль заговорили про четверту дозу ін'єкції вакцини від коронавірусу. Жителів просять підготуватися до подальшої вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Глава відділу по боротьбі з коронавірусом в Ізраїлі Салман Зарка закликав жителів країни підготуватися до введення четвертої дози вакцини від COVID- 19.

"Вірус є і буде існувати, ми також повинні підготуватися до четвертої ін'єкції", - попередив професор Зарка на Громадському радіо.

За його словами, четверта доза також може бути не останньою.

"Якщо подумати про це і про зменшення кількості вакцин і антитіл, здається, що кожні кілька місяців, може бути, один раз на рік, кожні п'ять або шість місяців, нам буде потрібно нова ін'єкція", - заявив професор.

Як відомо, Ізраїль є однією з перших країн у світі, яка вакцинувала більшу частину населення від коронавірусу. Крім того, в останні тижні Ізраїль почав кампанію по введенню третьої дози для посилення імунної відповіді у людей, вакцинованих понад шість місяців тому. За даними Міністерства охорони здоров'я, більш як 2,5 мільйона осіб вже отримали бустер-дозу.

Нагадаємо, в Ізраїлі планують вакцинувати дітей. Щеплення від коронавірусу можуть отримати діти з 6-річного віку вже через два місяці. За матеріалами РБК-Україна