В окупованому Криму викрали колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району Менсеітова Ельдара.

"Вчора о 20.30 я, повертаючись, помітила біля свого будинку дві машини. Син і мама сказали, що стоять вони давно. Коли я спробувала подивитися номера, вони завелися і заїхали за кут, за бетонну огорожу. Зараз мені стало відомо, що близько 24-ї години дві легкові машини й Газель приїхали за адресою Карасу 6, в с. Молодіжне. Ні він, ні члени його сім'ї на дзвінки не відповідають", - сказав очевидець.

Менсеітова відвезли в невідомому напрямку після слідчих заходів.

18 червня 2021 року він давав у Вірменському міському суді свідчення які свідок захисту у справі Мустафи Джемілєва, якого судять в Криму заочно. За матеріалами "Кримська солідарність", Українська правда