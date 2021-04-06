В Украине заработала новая инициатива - автосалоны получили право регистрировать новые транспортные средства

С сегодняшнего дня автосалоны, производители, дилеры, дистрибьюторы смогут самостоятельно регистрировать новые транспортные средства. Соответствующее решение было принято правительством 16 февраля 2021 года.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Следовательно, покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства прямо в автосалоне.

"Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющие оптовую и розничную торговлю транспортными средствами, а также те, которые стоят на учете в Главном сервисном центре МВД", - говорится в сообщении.