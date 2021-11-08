В Україні - 13 068 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 7 листопада, в Україні виявили 13 068 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За добу 7 листопада в Україні 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 790, медпрацівників - 145)", - зазначається у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано - 3 532 особи; летальних випадків - 473; одужало - 8 200 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 088 501 особа; одужало - 2 520 956 осіб; летальних випадків - 72 557; проведено ПЛР-тестувань - 14 876 584.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них отримали одну дозу - 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 938 053 людини (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 344 335 щеплень.

За добу 7 листопада в Україні 85 083 людини вакцинувалися проти COVID-19. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані - 33 480 людей.

Як додали у МОЗ, 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.