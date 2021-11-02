В Україні - 19 455 нових випадків COVID-19

19 455 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 1 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1 263 дитини та 339 медпрацівників.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 3 188 осіб; летальних випадків - 700; одужало - 12 639 осіб; здійснено тестувань за добу - 133 592 (зокрема методом ПЛР - 56 930, методом ІФА - 19 553); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 57 109.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 955 693 особи; одужало - 2 454 737 осіб; летальних випадків - 68 727; проведено ПЛР-тестувань - 14 512 577.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1908), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях і м. Київ (1738).