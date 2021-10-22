В Україні 23 785 нових випадків COVID-19

Зафіксована рекордну кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції - за минулий день від COVID-19 померли 614 осіб.

В Україні за добу зафіксовано найбільшу кількість добових заражень за весь час пандемії - 23 785 нових випадків інфікування COVID-19. Ранкову статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Серед заражених - 1 800 дітей та 391 медичний працівник. У МОЗ зазначають, що з COVID-19 і підозрою на зараження госпіталізували 5 141 особу.

Жертвами коронавірусної інфекції стали 614 осіб - новий рекорд смертності від COVID-19 в Україні з початку пандемії.

В Україні за минулу добу: захворіло - 23 785 осіб; видужали - 8 530 осіб; летальні випадки - 614; госпіталізовано - 5 141.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: Львівська область - 1 647 випадків; Дніпропетровська область - 1 641 випадок; Одеська область - 1 484 випадки; Запорізька область - 1 391 випадок; Київ - 1 323 випадки.