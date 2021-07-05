В Україні - 244 нові випадки коронавірусу

За добу 4 липня 2021 року в Україні зафіксували 244 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ у Фейсбуці.

"За добу 4 липня 2021 року в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 5, медпрацівників - 0)", - йдеться у повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.