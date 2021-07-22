В Україні 726 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксували 726 нових випадків захворювання на коронавірус COVID -19.

Зростання захворюваності триває третій день поспіль, повідомляє Міністерство охорони здоров'я вранці в четвер, 22 липня.

"Серед захворілих: дітей - 52, медпрацівників - 22. Також за минулу добу: госпіталізовано - 402 особи, летальних випадків - 21, видужала - 501 особа", - йдеться в повідомленні.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

Усього за період пандемії в Україні захворіли 2 246 656 осіб, видужали 2 183 003 людини, летальних випадків - 52 790.