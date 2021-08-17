В Україні - 890 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу підтверджено 890 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За добу 16 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 890 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 81, медпрацівників - 10)", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, за добу госпіталізовано 379 осіб, водночас одужали 433 особи. При цьому зареєстровано 27 летальних випадків.

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Києві (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях, зазначили у відомстві.

У МОЗ поінформували, що за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 267 219 осіб, з них одужали 2 197 508 осіб, померло 53 296 людей. Проведено 11 699 182 ПЛР-тестування.