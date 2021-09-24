В Україні 9058 нових випадків COVID-19

За добу 23 вересня в Україні зафіксовано 9058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 849, медпрацівників - 137).

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ України.

За повідомленням МОЗ України за минулу добу: госпіталізовано - 2 060 осіб; летальних випадків - 140; одужало - 2 415 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.