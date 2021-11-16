В Україні антирекорд смертності від Covid - 838 осіб за добу

За минулу добу, 15 листопада, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 16 308 до 3 244 749, кількість померлих від захворювання - на 838 осіб до 77 985. За добу кількість нових випадків збільшилася на 51%, нових летальних випадків - на 89,6%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляють Українські Новини.

Станом на ранок 16 листопада в Україні зареєстровано 3 224 749 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 77 985 летальних, 2 664 373 особи одужали.

За добу зафіксовано 16 308 нових випадків захворювання, померло 838 осіб, одужали 21 914 осіб.

Таким чином, 15 листопада показник осіб, що одужали, за добу був вищим, ніж хворих - 21 914 проти 16 308.

При цьому за добу було госпіталізовано 2 264 хворих на коронавірусну інфекцію, що на 20,1% менше, ніж 14 листопада.

14 листопада кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 10 802 до 3 228 441, кількість померлих від захворювання - на 442 особи до 77 147.

Тим часом головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що треба зробити, щоб зустріти новорічні свята не в "червоній" зоні карантину.

А Ляшко вважає стабілізацію рівня госпіталізацій першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності на коронавірус.